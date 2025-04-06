Маск поддержал зону свободной торговли США с ЕС

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о своей поддержке зоны свободной торговли с Европейским союзом, несмотря на введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины против союза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», — заявил предприниматель.

Выступая по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии, которую организовал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, бизнесмен отметил, что также выступает за свободу передвижения и трудоустройства между США и Евросоюзом. Маск указал, что именно такой совет дал президенту Трампу.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Американский лидер заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США об отмене тарифов. Но при этом она подчеркнула, что Евросоюз готов действовать, Брюссель близок к завершению подготовки первого пакета ответных мер.

Ранее Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».