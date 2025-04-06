Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Маск поддержал зону свободной торговли США с ЕС

Маск выступил в поддержку зоны свободной торговли США с ЕС вопреки политике пошлин Трампа
close
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск заявил о своей поддержке зоны свободной торговли с Европейским союзом, несмотря на введенные американским президентом Дональдом Трампом торговые пошлины против союза. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я надеюсь, что будет достигнуто соглашение о том, что и Европа, и США должны перейти, в идеале к ситуации с нулевыми тарифами, фактически создав зону свободной торговли», — заявил предприниматель.

Выступая по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии, которую организовал итальянский вице-премьер Маттео Сальвини, бизнесмен отметил, что также выступает за свободу передвижения и трудоустройства между США и Евросоюзом. Маск указал, что именно такой совет дал президенту Трампу.

2 апреля Трамп объявил о введении пошлин для 185 стран. Американский лидер заявил, что США «подвергались разграблению, насилию и расхищению нациями, близкими и далекими, как друзьями, так и врагами». В итоге Вашингтон ввел для разных стран пошлины от 10 до 50%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен не объявила конкретных ответных мер на американские пошлины, призвав к переговорам с президентом США об отмене тарифов. Но при этом она подчеркнула, что Евросоюз готов действовать, Брюссель близок к завершению подготовки первого пакета ответных мер.

Ранее Трамп предупредил американцев о трудных временах и призвал «держаться крепче».

Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами