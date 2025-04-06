В Британии выразили беспокойство из-за задержания Израилем двух депутатов

Лондон обеспокоен отказом Тель-Авива во въезде в страну двум британским депутатам. Об этом заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лэмми, его слова приводит сайт ведомства.

«Задержание двух британских депутатов в составе парламентской делегации в Израиле и отказ во въезде израильскими властями неприемлемы, непродуктивны и вызывают глубокую обеспокоенность», — говорится в заявлении министра иностранных дел Королевства.

Лэмми добавил, что сообщил о произошедшем израильскому правительству. Дипломат также указал, что британские власти связались с обоими депутатами для «оказания поддержки».

Министр иностранных дел Королевства также подчеркнул, что Британия по-прежнему выступает за прекращение огня в секторе Газа и освобождение заложников.

Израиль задержал двух депутатов британского парламента. Кроме того, израильские власти отказали во въезде официальным лицам, которые находились в стране с визитом в составе британской делегации. Сообщалось, что задержанные парламентарии являются депутатами от Лейбористской партии — Юань Ян и Абтисам Мохамед.

2 апреля американское агентство Bloomberg сообщало, что ЦАХАЛ расширит операцию в секторе Газа. Новые территории, которые израильская армия возьмет под контроль, станут частью буферной зоны.

Ранее главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку миротворцев на Украину.