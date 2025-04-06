Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам

Власти Израиля запретили въезд в страну двум британским депутатам, обвинив их в желании якобы распространять «антиизраильскую риторику». Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на израильское Управление народонаселения и миграции.

«В ходе расследования выяснилось, что целью их визита было «документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение ненавистнической антиизраильской риторики», — говорится в публикации.

По данным газеты, депутаты утверждали, что прибыли в Израиль вместе с двумя помощниками в составе официальной делегации от британского парламента. Задержанные — депутаты от Лейбористской партии — Юань Ян и Абтисам Мохамед.

Times of Israel также пишет, что политики прибыли в Израиль из английского города Лутон. При этом газета подчеркивает, что ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытия подобной делегации.

В МИД Великобритании выразили беспокойство по этому поводу. Министр иностранных дел Королевства Дэвид Лэмми заявил, что задержание британских депутатов является неприемлемым и непродуктивным, а также вызывает глубокую обеспокоенность.

Ранее Израиль начал новую наземную операцию на востоке Газы.