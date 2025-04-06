Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам

Times of Israel: Израиль запретил въезд в страну двум британским депутатам
close
Reuters

Власти Израиля запретили въезд в страну двум британским депутатам, обвинив их в желании якобы распространять «антиизраильскую риторику». Об этом пишет газета Times of Israel со ссылкой на израильское Управление народонаселения и миграции.

«В ходе расследования выяснилось, что целью их визита было «документирование деятельности израильских сил безопасности и распространение ненавистнической антиизраильской риторики», — говорится в публикации.

По данным газеты, депутаты утверждали, что прибыли в Израиль вместе с двумя помощниками в составе официальной делегации от британского парламента. Задержанные — депутаты от Лейбористской партии — Юань Ян и Абтисам Мохамед.

Times of Israel также пишет, что политики прибыли в Израиль из английского города Лутон. При этом газета подчеркивает, что ни одно из израильских ведомств не подтвердило прибытия подобной делегации.

В МИД Великобритании выразили беспокойство по этому поводу. Министр иностранных дел Королевства Дэвид Лэмми заявил, что задержание британских депутатов является неприемлемым и непродуктивным, а также вызывает глубокую обеспокоенность.

Ранее Израиль начал новую наземную операцию на востоке Газы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами