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Депутат Рады направил иск в МУС от имени Украины

Дубинский заявил, что направил первый иск в МУС от имени Украины
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РИА Новости

Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО, заявил о направлении иска в Международный уголовный суд (МУС). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Он касается масштабного преступления на войне: хищения средств, предоставленных Украине в качестве международной помощи, на поставках снарядов и зенитной артиллерии», — написал он.

По словам Дубинского, в расхищении средств принимали участие глава офиса президента (ОП) Украины Андрей Ермак, министр обороны страны Рустем Умеров и глава МВД Украины Игорь Клименко. Как уточнил депутат, хищение происходили при помощи компании-посредника из Польши.

Недавно Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский через 120 дней исчезнет из политики. Он отметил, что срок в 120 дней является максимальным, президент может лишиться своих полномочий и раньше, уверен депутат.

Обсуждая тему кражи средств, глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предложил создать временную следственную комиссию по нарушениям в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

Ранее в Словакии заявили о намерении поднять в ЕС вопрос о коррупции на Украине.

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