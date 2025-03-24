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На Украине создадут комиссию по расследованию коррупции в армии

В Раде создают комиссию по расследованию коррупции в ВСУ
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия предлжил создать временную следственную комиссию по нарушениям в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом сообщают «Украинские новости».

Отмечается, что основной задачей комиссии станет расследование нарушений законодательства, включая факты коррупционных и военных правонарушений. Речь идет также о нарушениях при создании оборонительных сооружений и инженерных заграждений, а также закупке и поставке беспилотных летательных аппаратов для ВСУ.

Уточняется, что в состав комиссии войдут 20 депутатов.

До этого ТАСС со ссылкой на анонимно опрошенных киевлян писало, что взятка сотрудникам территориальных центров комплектования (аналог военкомата на Украине ТЦК — «Газета.Ru») или руководству предприятия за «серую» бронь от мобилизации составляет $15 тыс. — примерно столько могут заплатить не желающие воевать жители Киева.

В публикации говорится, что официально власти Украины разрешают некоторым стратегическим предприятиям бронировать своих сотрудников от мобилизации, но иногда сотрудники ТЦК мобилизуют даже забронированных сотрудников.

Ранее главком ВСУ заявил, что мобилизация не закрывает потребности армии.

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