Аргентинские депутаты из группы дружбы с РФ заинтересовались визитом в Москву

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов рассказал, что группы дружбы между Россией и Аргентиной в парламентах стран обсуждают возможность визита делегации южноамериканской страны в Москву, передает ТАСС.

По словам дипломата, сейчас стороны говорят о разных вариантах.

«Наиболее возможной нам видится организация визита аргентинской делегации в Москву после завершения всех праздничных мероприятий в честь Дня Победы, то есть во второй половине мая — в начале июня», — сказал Феоктистов.

Он добавил, что аргентинские депутаты проявили к этому интерес. Кроме того, в последнее время взаимодействие между парламентариями активизировалось: они провели несколько видеоконференций. Это поспособствовало прогрессу отношений Москвы и Буэнос-Айреса.

В феврале посольство РФ в Аргентине заявило о предвзятости полиции к российским дипломатам. Диппредставительство в Буэнос-Айресе выразило протест МИД Аргентины в связи с досмотром полицией автомобиля российского дипломата РФ.

Ранее Милей удалил из соцсетей все совместные фотографии с Зеленским.