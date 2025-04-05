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Аргентинские депутаты из группы дружбы с РФ заинтересовались визитом в Москву

Парламентарии Аргентины обсуждают с РФ визит депутатов в Россию
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Marcos Brindicci/Reuters

Посол РФ в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов рассказал, что группы дружбы между Россией и Аргентиной в парламентах стран обсуждают возможность визита делегации южноамериканской страны в Москву, передает ТАСС.

По словам дипломата, сейчас стороны говорят о разных вариантах.

«Наиболее возможной нам видится организация визита аргентинской делегации в Москву после завершения всех праздничных мероприятий в честь Дня Победы, то есть во второй половине мая — в начале июня», — сказал Феоктистов.

Он добавил, что аргентинские депутаты проявили к этому интерес. Кроме того, в последнее время взаимодействие между парламентариями активизировалось: они провели несколько видеоконференций. Это поспособствовало прогрессу отношений Москвы и Буэнос-Айреса.

В феврале посольство РФ в Аргентине заявило о предвзятости полиции к российским дипломатам. Диппредставительство в Буэнос-Айресе выразило протест МИД Аргентины в связи с досмотром полицией автомобиля российского дипломата РФ.

Ранее Милей удалил из соцсетей все совместные фотографии с Зеленским.

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