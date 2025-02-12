Посольство РФ в Аргентине заявило о предвзятости полиции к российским дипломатам

Российское посольство в Буэнос-Айресе выразило протест МИД Аргентины в связи с досмотром полицией автомобиля дипломата РФ, заявил глава дипломатического представительства Дмитрий Феоктистов. Об этом сообщает ТАСС.

Посол отметил, что первая нота протеста была отправлена в министерство иностранных дел после инцидента 25 декабря, когда в рамках общей кампании по профилактике пьянства за рулем были остановлены три автомобиля с российскими дипломатическими номерами. Глава МИД Патрисия Буллрич вынуждена была признать некомпетентность местной полиции и нарушение ею Венской конвенции о дипломатических сношениях и принести посольству РФ официальные извинения.

Однако, указал Феоктистов, подобная история произошла вновь. В этот раз машина российского дипломата была остановлена полицейскими в 200 километрах от столицы страны. Посол подчеркнул, что находившийся за рулем дипломат не совершал каких-то опасных маневров, не нарушал правил дорожного движения и, естественно, был трезв.

Феоктистов назвал пристрастным отношение аргентинских полицейских к дипломатам РФ и потребовал у аргентинских властей принятия мер для недопущения в дальнейшем подобных инцидентов.

5 февраля посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что спецслужбы Польши безуспешно пытались вербовать российских дипломатов.

Ранее в Германии выступили за ограничение доступа дипломатам из РФ в Европу.