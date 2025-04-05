Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США ожидают свыше тысячи акций протеста против политики Трампа

Guardian: в США проходят массовые акции протеста против политики Трампа
close
Evelyn Hockstein/Reuters

В США запланировано свыше тысячи акций протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В настоящее время проходят уже в трех городах США, в частности, в Лос-Анджелесе и в Вашингтоне, а также в Лондоне. Возмущение у протестующих вызывает возвышение Илона Маска, политика Трампа в отношении ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), сокращение расходов на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков, усиление позиций расизма в США, а также десятки других элементов политики Трампа, включая его теплые отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Одним из лидеров протеста стал член Палаты представителей США из рядов Демократической партии США Джейми Раскин.

«Руки прочь от Канады. Это независимая страна. Руки прочь от Панамы. Это независимая страна. <..> Мы консерваторы, которые будут защищать землю, воздух, воду, климатическую систему, конституцию, Билль о правах, социальную ответственность, Medicare, Medicaid, Закон о доступном здравоохранении, Закон об избирательных правах 1965 года, Закон о гражданских правах ... Национальный закон о трудовых отношениях, Закон о справедливых трудовых стандартах, Закон о чистой воде», — обратился к сторонникам конгрессмен.

До этого в США прошли протесты врачей и ученых против политики Дональда Трампа. Причиной протеста стало урезание бюджетов.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами