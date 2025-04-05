В США ожидают свыше тысячи акций протеста против политики Трампа

В США запланировано свыше тысячи акций протеста против политики президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Guardian.

В настоящее время проходят уже в трех городах США, в частности, в Лос-Анджелесе и в Вашингтоне, а также в Лондоне. Возмущение у протестующих вызывает возвышение Илона Маска, политика Трампа в отношении ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), сокращение расходов на здравоохранение, урезание мер по поддержке экологии и национальных парков, усиление позиций расизма в США, а также десятки других элементов политики Трампа, включая его теплые отношения с российским президентом Владимиром Путиным.

Одним из лидеров протеста стал член Палаты представителей США из рядов Демократической партии США Джейми Раскин.

«Руки прочь от Канады. Это независимая страна. Руки прочь от Панамы. Это независимая страна. <..> Мы консерваторы, которые будут защищать землю, воздух, воду, климатическую систему, конституцию, Билль о правах, социальную ответственность, Medicare, Medicaid, Закон о доступном здравоохранении, Закон об избирательных правах 1965 года, Закон о гражданских правах ... Национальный закон о трудовых отношениях, Закон о справедливых трудовых стандартах, Закон о чистой воде», — обратился к сторонникам конгрессмен.

До этого в США прошли протесты врачей и ученых против политики Дональда Трампа. Причиной протеста стало урезание бюджетов.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.