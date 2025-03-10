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В США прошли протесты врачей и ученых против политики Дональда Трампа

AFP: американские научные работники провели демонстрации из-за урезания бюджетов
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Leah Millis/Reuters

В конце минувшей недели в городах по всей территории США прошли митинги врачей, ученых, студентов и инженеров, выступающих против действий администрации президента Дональда Трампа. Демонстрации состоялись в Нью-Йорке, Вашингтоне, Бостоне, Чикаго и Мэдисоне (штат Висконсин) в ответ на сокращение федерального финансирования науки, а также попытки уволить сотни сотрудников, занимающихся климатическими и медицинскими исследованиями. Об этом сообщает портал Phys.org со ссылкой на информационное агентство Agence France-Presse (AFP).

Ученые выразили обеспокоенность приостановкой грантов, что уже привело к сокращению исследовательских программ и приема студентов в докторантуру.

Также протестующие критиковали назначение Роберта Ф. Кеннеди — младшего, известного противника вакцинации, на пост главы министерства здравоохранения и социальных служб.

Многие исследователи опасаются, что сокращение финансирования и антинаучная политика приведут к «утечке мозгов».

Некоторые исследователи рассматривают возможность переезда за границу.

«Я хочу служить США, но если это невозможно, приходится держать все двери открытыми», — заявила журналистам эколог Челси Грей, специализирующаяся на сохранении акул.

Ученая добавила, что мечтала работать в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований — одном из федеральных агентств, находящемся под особой угрозой из-за своих климатических исследований. Теперь она начала процесс получения ирландского паспорта.

Ранее эксперты предупредили о кризисе медицинских исследований в США из-за политики президента Дональда Трампа.

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