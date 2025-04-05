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Лидер турецкой оппозиции обвинил Эрдогана

Лидер турецкой оппозиции Озель обвинил Эрдогана в отдалении Турции от Европы
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Dilara Senkaya/Reuters

Лидер турецкой оппозиции Озель обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в отдалении Анкары от Брюсселя. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

«Политика Эрдогана отдаляет Турцию от Европы, от демократической лиги», — подчернул он.

В качестве подтверждения своих слов Озель напомнил, что визиты ряда членов Европарламента в Турцию в апреле и встречи европейских чиновников с главой МИД Турции на Дипломатическом форуме в Анталье были отменены после ареста оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

До этого Озель сравнил арест мэра Стамбула с действиями итальянской мафии.

В воскресенье, 23 марта, суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Озель захотел встретиться с Путиным в России.

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