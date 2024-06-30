Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Турецкий политик захотел встретиться с Путиным

Турецкий оппозиционер Озель рассчитывает встретиться с Путиным в России

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель рассказал, что рассчитывает во время своего визита в Россию встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

«На следующей неделе планирую посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Встречи планируются не только с лидерами Европы — мы поедем в РФ, в Пекин. Мы встретимся с Путиным», — сказал он.

27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия по разрешению конфликта на Украине, которые игнорируют Россию, не смогут привести к желаемым результатам.

Днем ранее турецкое издание Aydınlık написало, что Соединенные Штаты и страны Запада хотели «поставить на колени» Россию, но все вышло наоборот, Украина потеряла все, что имела.

До этого сообщалось, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Казахстане.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку к визиту премьера Индии в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами