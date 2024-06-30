Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Турции (CHP) Озгюр Озель рассказал, что рассчитывает во время своего визита в Россию встретиться с президентом Владимиром Путиным. Об этом политик заявил в интервью журналисту Фатиху Алтайлы.

«На следующей неделе планирую посетить съезд лидеров социалистических партий Европы в Бухаресте. Встречи планируются не только с лидерами Европы — мы поедем в РФ, в Пекин. Мы встретимся с Путиным», — сказал он.

27 июня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что действия по разрешению конфликта на Украине, которые игнорируют Россию, не смогут привести к желаемым результатам.

Днем ранее турецкое издание Aydınlık написало, что Соединенные Штаты и страны Запада хотели «поставить на колени» Россию, но все вышло наоборот, Украина потеряла все, что имела.

До этого сообщалось, что Эрдоган планирует провести переговоры с Путиным в Казахстане.

Ранее в Кремле подтвердили подготовку к визиту премьера Индии в РФ.