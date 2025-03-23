В Турции сравнили арест мэра Стамбула с действиями итальянской мафии

Арест мэра Стамбула Экрема Имамоглу в день праймериз партии по выявлению кандидата на вероятных досрочных президентских выборах похож на «сценарий в духе итальянской мафии». Об этом заявил лидер основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии (СНР) Озгюр Озель, передает РИА Новости.

«Это парадоксально, в духе итальянской мафии, когда ты становишься кандидатом против меня, я тебя арестую», — заявил он.

Народно-республиканская партия (СНР) Турции в воскресенье, 23 марта, проводит праймериз для определения кандидата на вероятных досрочных президентских выборах на фоне ареста Имамоглу, который являлся единственным кандидатом от партии.

В воскресенье, 23 марта, суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу по обвинению в коррупции и пособничестве Рабочей партии Курдистана, которая считается в Турции террористической.

Имамоглу является главным политическим оппонентом действующего главы Турции Реджепа Эрдогана и рассматривался оппозицией как будущий кандидат на президентских выборах. После его задержания в Стамбуле и других городах прошли масштабные акции протеста. Полиция применила водометы и газ против демонстрантов, а власти блокируют дороги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее арестованный мэр Стамбула обратился к сторонникам.