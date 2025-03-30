Трамп заявил, что Гренландия будет американской

Власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию. Об этом заявил президент США Дональд Трамп заявил в интервью NBC News.

«Мы получим Гренландию. Да, 100 процентов», — отметил он.

По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

«Я ничего не исключаю», — добавил Трамп.

27 марта Трамп заявил, что Гренландия необходима Соединенным Штатам для международной безопасности. Как сообщали «Известия», глава Белого дома признался, что не знает, есть ли желание присоединения у жителей Гренландии, но отметил, что «их необходимо убедить» стать американскими гражданами.

Дискуссия о независимости Гренландии обострилась после того, как Трамп сообщил о намерении приобрести остров. Впервые он выступил с этой идеей в 2019 году, но датские власти отказались обсуждать этот вопрос. В декабре 2024 года Трамп вновь поднял тему, заявив, что контроль над Гренландией важен для «свободы во всем мире». В ответ власти Дании подтвердили, что остров не продается.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».