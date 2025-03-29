Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России»

Президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial опубликовал ролик, в котором пообещал защитить Гренландию от «российской агрессии».

«Гренландии угрожают новые вызовы — от российской агрессии до китайской экспансии. <...> Сейчас время встать вместе ради мира, безопасности, будущего. Америка на стороне Гренландии», — заявил Трамп в видеоролике.

Также в записи были использованы архивные кадры времен Второй мировой войны, когда США присутствовали на острове.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс накануне посетил Гренландию и побывал на американской военной базе Питуффик. Во время своего визита Вэнс заявил, что Вашингтон планирует в будущем нарастить военное присутствие в Гренландии. Он подчеркнул, что США могут усилить контингент в ответ на растущее военное присутствие России и Китая в регионе. Вэнс подчеркнул право народа Гренландии на самоопределение, добавив, что США надеются на выбор острова в пользу партнерства с Вашингтоном, который «уважает их суверенитет и гарантирует безопасность».

Ранее в Белом доме заявили, что Гренландии будет лучше под защитой США.