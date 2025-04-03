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В Пентагоне заявили о важности пространства вокруг Гренландии для США

Генерал Каволи: пространство вокруг Гренландии критически важно для США
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Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Морское и воздушное пространство вокруг Гренландии имеет критическое значение для Соединенных Штатов Америки. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе американский генерал Кристофер Каволи в конгрессе США, пишет ТАСС.

«Доступ к воздушному и морскому пространству вокруг Гренландии имеет критическое значение для США», — отметил он.

По словам Каволи, российские подводные лодки проходят через так называемый Фареро-Исландский рубеж и оказываются в Атлантическом океане, где «отследить их становится очень трудно».

«С этих позиций, которые они в состоянии достичь, они могут угрожать безопасности США», — сказал генерал и подчеркнул, что Гренландия представляет собой «западную границу этого рубежа».

В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что власти Соединенных Штатов Америки добьются того, чтобы получить Гренландию. По словам главы Белого дома, существует большая вероятность того, что Вашингтон сможет сделать это без применения военной силы.

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен рассказал, что Дания не сможет дать отпор США, отстаивая Гренландию, поскольку предоставила значительную часть своего вооружения Украине. Он обратил внимание на то, что у Вашингтона уже есть военная база на острове, а Копенгаген отправил свои истребители F-16 и большую часть оружия Киеву.

Ранее Трамп выложил видеоролик с обещанием «защитить Гренландию от России».

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