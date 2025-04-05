Подполковник Дэвис: Зеленский не может завершить конфликт на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский не способен принять такие решения, которые бы способствовали урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

«Зеленский — неподходящий партнер для переговоров <…>, потому что он не в состоянии принимать решения, необходимые для того, чтобы положить конец войне», — подчеркнул он.

Как отметил Дэвис, Зеленский серьезно заблуждается по поводу своих возможностей в рамках конфликта.

До этого украинский лидер заявлял, что понимание по размещению иностранного военного контингента на территории Украины наступит примерно через месяц.

По словам Зеленского, профильные встречи на уровне военных будут проводиться каждую неделю.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

Ранее Зеленский заявил о близости США к решениям о прекращении огня на Украине.