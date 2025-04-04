Зеленский рассказал, когда наступит «понимание» по размещению контингента на Украине

Зеленский: понимание по размещению контингента на Украине наступит через месяц

Понимание по размещению иностранного военного контингента на территории Украины наступит примерно через месяц. Об этом заявил президент Украины в ходе брифинга, который транслировал местный телеканал «Общественное».

«Нам нужен где-то месяц. Считаем, что не дольше. И мы будем готовы полностью с пониманием этой инфраструктуры», — отметил он.

По словам Зеленского, профильные встречи на уровне военных будут проводиться каждую неделю.

Кроме того, он назвал конструктивной встречу руководителей штабов Украины, Франции и Великобритании по вопросу размещения военного контингента. В «этот процесс» включены другие страны, добавил Зеленский.

4 апреля сообщалось, что на Украине состоялись переговоры с представителями Британии и Франции по размещению военного контингента. Агентство УНИАН писало, что переговоры прошли на уровне штабов. Французскую делегацию возглавлял начальник Генштаба Вооруженных сил Франции генерал Тьерри Буркхард, британскую — глава Штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин.

В марте агентство Bloomberg писало, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон хотят привлечь 37 стран к созданию группы государств, готовых отправить миротворцев на Украину и предоставить ей гарантии безопасности. По данным агентства, речь идет о странах Европы, британского Содружества наций и Азии.

Ранее в МИД России рассказали о планах Европы по оккупации Украины.