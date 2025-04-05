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На Западе признали, что мобилизация на Украине – «билет в один конец»

LantiDiplomatico: для солдат ВСУ отправка на фронт означает билет в один конец
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Shutterstock

Для украинских боевиков отправка на фронт означает «билет в один конец». Об этом сообщает итальянское издание LantiDiplomatico.

«Для многих отправка на фронт означает «билет в один конец»», - говорится в сообщении издания.

При этом издание отмечает, что на фронт могут отправить даже тех мужчин, у которых есть необходимые документы для подтверждения своей непригодности.

До этого итальянский журналист Паоло Хуттер в статье для издания Il Fatto Quotidiano (IFQ) писал, что многие украинцы, включая ранее настроенных воинственно, бегут из страны или скрываются от мобилизации.

4 апреля мужчина потерял сознание и умер во время силовой мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в селе Сухой Лиман в Одесской области.

По данным издания, местные жители предприняли попытку реанимировать мужчину на месте, но результатов это не принесло. Официально ситуацию пока не комментировали.

Ранее на Украине захотели лишить отсрочки от мобилизации одну категорию студентов.

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