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В Одесской области сотрудники ТЦК убили мужчину во время мобилизации

«Страна.ua»: силовая мобилизация в Одесской области привела к смерти украинца

Мужчина потерял сознание и умер во время силовой мобилизации сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) в селе Сухой Лиман в Одесской области. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Сухом Лимане Одесской области мужчина потерял сознание во время силовой мобилизации, которую пресекли прохожие. Пока люди ждали скорую, мужчина перестал подавать признаки жизни», — говорится в публикации.

По данным издания, местные жители предприняли попытку реанимировать мужчину на месте, но результатов это не принесло. Официально ситуацию пока не комментировали.

«Страна.ua» также опубликовала видеозапись, на которой мужчина мобилизационного возраста сначала сидит на земле, опираясь о столб, прохожие безрезультатно пытаются привести его в чувство.

До этого представители подполья «Дозор» сообщили, что сотрудники ТЦК избивают мобилизованных на Украине. По данным подполья, в отношении военкоматов на Украине все чаще организуют акты сопротивления. Мирные жители активно отстаивают безопасность людей, которых сотрудники ТЦК ловят на улице. Представители добавили, что единственной защитой для сотрудников ТЦК является сопровождение сотрудниками полиции.

Новость дополняется.

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