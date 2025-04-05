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В США заявили, что китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа

WSJ: новые пошлины Трампа приведут к наплыву товаров из Китая на мировые рынки
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Carlos Barria/Reuters

Администрация Дональда Трампа объявила о введении новых пошлин на китайский импорт в размере 70%, что может спровоцировать глобальные экономические потрясения. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на аналитиков и представителей власти.

Средний размер пошлин направлен на изменение условий торговли с Китаем, однако эксперты опасаются, что Пекин начнет перенаправлять товары на другие рынки, создавая угрозу для экономик третьих стран. В 2024 году объем китайского экспорта в США составил $440 млрд, и сокращение спроса может вынудить КНР искать альтернативные направления.

«Это начало новой эскалации торговых войн. Ответные меры других стран, такие как антидемпинговые расследования, лишь усугубят ситуацию», — заявил профессор Пекинского университета Майкл Петтис.

С 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США. Меры станут ответом на решение Дональда Трампа установить самые масштабные за последние 100 лет пошлины в отношении практически всего американского импорта из 185 стран. Повышение ставок коснется и союзников США из ЕС, которые в срочном порядке разрабатывают возможные ответные шаги. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее биржевые индексы США обрушились на 5% из-за новых пошлин Китая.

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