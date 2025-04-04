Эксперт раскрыл, что будет, если КНР и ЕС обложат США ответными пошлинами

Вводя пошлины на импорт товаров, американский лидер Дональд Трамп пытается сократить традиционно отрицательный торговый баланс США. Однако, если ответные меры примут Китай и Европейский союз, мировая экономика может погрузиться в рецессию. Такое мнение высказал доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев, передает проект «Сноб».

Кроме того, по его словам, в Соединенных Штатах начнется инфляция. Также эксперт порассуждал о последствиях импортных пошлин США для России.

«Наша торговля с США минимальна, годовой оборот составляет всего около $2-3 млрд. Но если начнется спад мировой экономики, России не удастся избежать последствий. Нужно быть готовыми к снижению цен на сырье — а это уже будет болезненно для нашей экономики. Российский бюджет рассчитан на более высокие цены на нефть», — отметил Нечаев.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось. Как теперь Штаты будут выстраивать торговые отношения с миром — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Европе заявили о «конце американского века» из-за политики Трампа.