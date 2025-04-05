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В Европарламенте призвали ЕС заключить «антитрамповские» торговые соглашения

Евродепутат Вебер призвали ЕС заключить антитрамповские торговые соглашения
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Yves Herman/Reuters

Евросоюз готов отстаивать свои интересы в торговом противостоянии с США, но на равных условиях. Об этом заявил глава Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер в интервью медиагруппе Funke, раскритиковав новые пошлины Дональда Трампа как «громадную ошибку».

Вебер назвал 2 апреля 2024 года «черным днем» из-за решения Трампа ввести таможенные пошлины, подчеркнув, что ЕС обладает значительной экономической силой для ответа. Он призвал ускорить заключение торговых соглашений с блоком «Меркосур» (Южная Америка) и Индией, назвав их «антитрамповскими мерами». При этом политик предостерег от усиления сотрудничества с Китаем, отметив, что Пекин не должен заменять США в мировой торговле.

«ЕС не позволит Трампу помыкать собой. Мы играем в другой экономической лиге. Наши приоритеты — соглашения с Южной Америкой и Индией, а не зависимость от Китая», — заявил Вебер.

4 апреля доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев заявил, что вводя пошлины на импорт товаров,Дональд Трамп пытается сократить традиционно отрицательный торговый баланс США. Однако, если ответные меры примут Китай и Европейский союз, мировая экономика может погрузиться в рецессию.

Ранее в США заявили, что китайские товары заполонят мировой рынок из-за пошлин Трампа.

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