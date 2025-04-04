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Сальдо рассказал о ситуации с гуманитарной помощью в Херсоне

Сальдо: в Херсоне резко сократились поставки гуманитарной помощи
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Сергей Бобылев/РИА Новости

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил РИА Новости о сокращении гуманитарной помощи в подконтрольном ВСУ Херсоне.

По его словам, жители города испытывают проблемы с продовольствием, транспортом и электричеством.

«Если до последнего времени так называемую гуманитарную помощь ... завозили в Херсон, большей частью она была польская или европейская, сейчас эти поставки резко снизились. Это говорит о том, что украинская власть Херсон, в общем-то, бросила», — пояснил Сальдо.

Он добавил, что Киеву абсолютно безразлично, как местные живут в городе, он его «и оставлять не хочет, и граждан бросил».

До этого Сальдо рассказывал о ситуации на Херсонском направлении. По его словам, Вооруженные силы России надежно защищают левобережную часть Херсонской области.

Он добавил, что бойцы группировки войск «Днепр» регулярно наносят удары по формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правобережье области, уничтожая личный состав и технику противника.

Ранее Сальдо заявил о полной интеграции Херсонской области в состав РФ.

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