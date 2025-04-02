Сальдо рассказал, как российские войска обороняют острова в дельте Днепра

Российские войска постоянно уничтожают десанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на острова в дельте Днепра. Об этом ТАСС рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Как только вражеские катера или лодки появляются на реке, по ним сразу наносится удар. В результате за последние месяцы неоднократные попытки ВСУ высадиться на островах и левобережной части Днепра были сорваны. Большинство таких групп ликвидированы еще на воде вместе с плавсредствами. В ряде случаев украинские боевики просто отказываются от своих намерений, видя, что их ждут, и спешно отходят обратно», — заявил Сальдо.

По словам губернатора региона, российские войска в зоне боевых действий постоянно и бдительно несут службу на левом берегу Днепра.

При этом ВСУ начали применять новое устройство разведки в Херсонской области.

В распоряжении солдат Вооруженных сил РФ есть как минимум один образец данной техники, который в скором времени будет передан специалистам.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, сколько процентов территории новых регионов страны контролируются российскими подразделениями.