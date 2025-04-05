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JPMorgan оценивает вероятность рецессии американской экономики в 60%

JPMorgan повысил прогноз риска рецессии в США до 60% из-за тарифов Трампа
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Shutterstock

Крупнейший мировой банк JPMorgan оценил вероятность рецессии в экономике США в 60%, связав риски с торговыми тарифами администрации Дональда Трампа. Об этом заявил главный экономист банка Брюс Касман, передает Bloomberg.

По словам Касмана, введенные США пошлины на импорт могут спровоцировать спад не только в американской, но и в глобальной экономике к 2025 году, если их не отменят. Риск мирового кризиса за год вырос с 40% до 60%, что отражает растущую напряженность в международной торговле.

«Тарифы создают эффект домино. Если политика Вашингтона сохранится, это ударит по цепочкам поставок и инвестициям», — пояснил экономист.

4 апреля доктор экономических наук, профессор Андрей Нечаев заявил, что вводя пошлины на импорт товаров, американский лидер Дональд Трамп пытается сократить традиционно отрицательный торговый баланс США. Однако, если ответные меры примут Китай и Европейский союз, мировая экономика может погрузиться в рецессию.

1 апреля издание The Washington Post писало, что если Дональд Трамп введет обещанные им пошлины, то фондовый рынок ждут шоковые волны.

Ранее глобальной торговле предрекли переворот.

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