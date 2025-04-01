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Экономике США предрекли немедленную рецессию

WP: США ожидает немедленная рецессия, если их партнеры ответят на пошлины Трампа
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Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Если президент США Дональд Трамп введет обещанные им пошлины, то фондовый рынок ждут шоковые волны, пишет издание The Washington Post со ссылкой на сообщения источников.

По данным издания, помощники Трампа подготовили предложения о введении пошлин в размере 20% на большинство покупаемых США у других стран товаров.

Опрошенные изданием эксперты уверены — реализация такого сценария означает шок для мировой экономики и фондовых рынков. Кроме того, если эти пошлины вступят в силу, а торговые партнеры Вашингтона жестко ответят на такой шаг, то экономика США немедленно погрузится в рецессию.

Как считает главный экономист Moody's Марки Занди, рецессия в США продлится больше года, а уровень безработицы превысит 7%.

В первой половине марта старший преподаватель кафедры экономической теории и поведенческой экономики Университета «Синергия» доктор экономических наук Кирилл Щербаков высказал мнение, согласно которому, если США снизят импорт из Канады и Мексики из-за торговых войн, России может быть выгодно занять часть их ниши в поставках металлов, удобрений, лесоматериалов.

Ранее в МИД Китая призвали США к диалогу на фоне слухов о торговой войне.

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