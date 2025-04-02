Глобальной торговле предрекли переворот

Пошлины, которые запланировал ввести президент США Дональд Трамп, окажутся самыми масштабными ограничениями, к которым прибегал Вашингтон за последнее столетие, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на мнение аналитиков крупнейшего инвестиционного банка Goldman Sachs.

По словам одного из опрошенных аналитиков, Белый дом «одним махом» перевернет послевоенную мировую торговую систему и создаст труднопредсказуемые экономические риски.

Как подчеркнули в Goldman Sachs, в среднем тарифы США для всех стран в 2025 году, вероятно, вырастут на 15%. Это обернется ростом базовой инфляции, ослаблением роста и повышением риска рецессии.

Bloomberg спрогнозировал, что при повышении средних тарифов на 28% будет означать удар в 4% по ВВП и повышение цен почти на 2,5% в течение двух-трех лет.

Во второй половине марта эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, согласно которому, если Трамп исполнит обещание и введет пошлины на российскую нефть — пострадает не только Россия, но и сами Соединенные Штаты, Европа и мир.

По словам эксперта, если США введет против России нефтяные санкции, от этого пострадает не только экономика РФ — негативный эффект почувствуют на себе все страны-потребители в мире.

Ранее Трамп анонсировал новые пошлины.