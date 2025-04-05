Глава РФПИ выразил благодарность США за конструктивные переговоры

Глава РФПИ Дмитриев заявил, что покидает США, и выразил благодарность

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил в соцсети X, что завершает свой визит в США и выразил благодарность за позитивные и конструктивные контакты.

«Покидая США, я хотел бы поблагодарить всех за позитивный, честный и конструктивный визит», — написал Дмитриев.

Он также поблагодарил социальную сеть X за завершение процесса верификации его аккаунта.

3 апреля Дмитриев написал в своем Telegram-канале, что проводит встречи в Вашингтоне с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Дмитриев также назвал диалог между РФ и США, разрушенный при администрации экс-президента Джо Байдена, важнейшим для всего мира. Глава РФПИ назвал непростым восстановление диалога, добавив, что каждая встреча и откровенный разговор позволяют двигаться вперед.

Газета The Washington Post писала, что Дмитриев прибыл в США на переговоры, чтобы продемонстрировать готовность Москвы к миру и заключению крупных финансовых сделок.

Ранее Зеленский назвал цель визита главы РФПИ Дмитриева в США.