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Генсек НАТО прокомментировал отсутствие США на встрече по Украине

Рютте: неучастие США во встрече «Рамштайн» не говорит о прекращении помощи Киеву
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Sebastian Gollnow/ Pool via Reuters

Тот факт, что Соединенные Штаты не будут присутствовать на встрече группы «Рамштайн» по Украине, не говорит о том, что Вашингтон прекращает поддержку Киева, заявил генсек НАТО Марк Рютте. Об этом пишет «Интерфакс».

«Другие государства-члены НАТО возглавят эту группу. А предоставление помощи со стороны США будет продолжаться в нормальном формате», — выразил уверенность представитель Североатлантического альянса.

3 апреля издание Defense News, ссылаясь на американских и европейских чиновников, сообщило, что шеф Пентагона Хегсет не будет участвовать во встрече международной коалиции по оказанию военной поддержки Украине, проведение которой запланировано на 11 апреля в Брюсселе.

В публикации отмечается, что это станет первым разом, когда заседание из более чем 50 стран пройдет без участия главы министерства обороны США. Хегсет не присоединится к встрече ни лично, ни по видеосвязи.

Ранее в МИД РФ прокомментировали пропуск главой Петагона саммита по Украине.

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