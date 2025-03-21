В России рассказали о заговоре Макрона против Трампа

Французский президент Эммануэль Макрон принял решение возглавить все западные силы, которые не согласны с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.

«Утративший парламентское большинство после провальных для него внеочередных выборов июня 2024 года и пытаясь повысить свою популярность, Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, французский президент оказался одним из главных организаторов усилий по продолжению конфликта на Украине.

Макрон отмечал, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Как заявил французский лидер, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Ранее от Украины потребовали «заслуг» за вступление в ЕС.