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В России рассказали о заговоре Макрона против Трампа

Сенатор Пушков: Макрон хочет возглавить движение оппозиции Трампу на Западе
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Кадр из трансляции

Французский президент Эммануэль Макрон принял решение возглавить все западные силы, которые не согласны с политикой президента США Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации России по информполитике Алексей Пушков.

«Утративший парламентское большинство после провальных для него внеочередных выборов июня 2024 года и пытаясь повысить свою популярность, Макрон решил возглавить все силы в западном мире, несогласные с политикой Трампа», — подчеркнул он.

По словам Пушкова, французский президент оказался одним из главных организаторов усилий по продолжению конфликта на Украине.

Макрон отмечал, что саммит «коалиции желающих» по Украине состоится в Париже 27 марта. Как заявил французский лидер, его цель на саммите заключается в обеспечении того, чтобы были подтверждены обязательства и более конкретные цели в отношении краткосрочной поддержки Киева.

Ранее от Украины потребовали «заслуг» за вступление в ЕС.

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