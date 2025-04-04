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Зеленский раскрыл, кто представит Украину на переговорах с США по минералам

Зеленский: Украину на переговорах с США по минералам будут представлять юристы
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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Юридическая компания будет представлять Украину на переговорах с США по минералам. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Уже определены три компании, но будет выбрана одна из них, отметил он.

Зеленский рассказал, что утвердит правки Украины к соглашению на следующей неделе. И затем будет готова техническая команда, которая отправится в США для «диалога с американскими партнерами».

2 апреля американская газета The Wall Street Journal писала, что Украина не желает капитуляции перед Россией и при этом не хочет потерять свою экономическую независимость на фоне переговоров о соглашении Киева и Вашингтона по ресурсам.

По оценке WSJ, Украина «не горит желанием» подписывать масштабную экономическую сделку, предложенную Белым домом, которая передала бы значительный контроль над ресурсами государства. Публично принимая на себя обязательства по минеральному соглашению, Киев пытается выиграть время, чтобы улучшить условия, пишет газета.

В конце марта депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что проект соглашения Украины и США затронет все полезные ископаемые, в том числе нефть и газ. По его словам, соглашение с США будет бессрочным, а изменения в нем возможны только с разрешения американской стороны. Железняк добавил, что документ не содержит гарантий безопасности для Украины.

Ранее Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым.

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