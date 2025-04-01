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Сибига перепутал Украину и США, говоря о соглашении по ископаемым

В разговоре о сделке по минералам глава МИД Сибига перепутал Украину и США
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Pavlo Bahmut/Global Look Press

Глава МИД Украины Андрей Сибига во время пресс-конференции с главой МИД Литвы Кястутисом Будрисом перепутал Украину и США.

«Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал национальным интересам как Соединенных Штатов, так и Америки», — заявил Сибига.

До этого Сибига говорил, что Украина готова заключить с США соглашение по полезным ископаемым, но хочет доработать текст таким образом, чтобы он соответствовал интересам обеих стран.

По его словам, Киев в действительности начал консультации с американской сторону по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд консультаций.

Сибига подчеркнул, что текст соглашения, который предусматривает дальнейшее присутствие крупного бизнеса США, — это тоже взнос в структуру безопасности Украины.

28 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил от США новый вариант соглашения по полезным ископаемым. По его словам, этот вариант полностью отличается от прежнего рамочного документа. Политик подчеркнул, что Киев отказывается воспринимать полученную от Вашингтона военную помощь как долг, требующий погашения.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что проект сделки по недрам с США превратит Украину в колонию.

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