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Россия и Куба подписали 13 соглашений о сотрудничестве

Россия и Куба заключили соглашение о сотрудничестве в здравоохранении и науке
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Alexandre Meneghini/Reuters

Российская Федерация и Куба заключили 13 соглашений о сотрудничестве. Это было сделано по итогам 22-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, сообщает ТАСС.

В частности, заключительный акт заседания подписали заместитель премьер-министра Кубы Рикардо Кабрисас Руис и вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, находящийся в республике с рабочим визитом.

Стороны заключили соглашения о сотрудничестве в сфере здравоохранения, медицинского образования и науки, о создании совместной Лаборатории искусственного интеллекта в технических системах Российско-Кубинского научно-исследовательского центра в Южном федеральном университете и Технологическом университете Гаваны имени Хосе Антонио Эчеверрия, а также ряд других договоров.

28 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Россия и Куба представляют собой друзей и стратегических партнеров.

Он также отметил, что в настоящее время позиции Москвы и Гаваны по вопросам глобальной и региональной повестки дня близки. По словам зампреда Совбеза, диалог между партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Кубы должен быть укреплен.

Ранее президент Кубы принял приглашение на празднование 9 Мая в Москве.

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