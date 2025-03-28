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Медведев оценил отношения России и Кубы

Медведев: Россия и Куба сегодня являются друзьями и стратегическими партнерами
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Екатерина Штукина/РИА Новости

Сегодня Россия и Куба представляют собой друзей и стратегических партнеров. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Уделяем особое внимание расширению кооперации между нашими странами, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство, образование и туризм. Высоко оцениваем взаимодействие двух государств на международной арене, особенно в ООН и БРИКС», — написал политик.

Медведев добавил, что в настоящее время позиции Москвы и Гаваны по вопросам глобальной и региональной повестки дня близки. По его словам, диалог между партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Кубы должен быть укреплен.

В январе кубинский посол в РФ Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал о заключении контракта на поставку в страну российского топлива. По его словам, документ планировалось подписать в скором времени.

Ранее в МИД России заявили о вмешательстве США в дела Кубы.

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