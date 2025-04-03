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Вице-премьер России прибыл на Кубу

Вице-премьер России Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко прибыл на Кубу с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Как ожидается, заместитель председателя правительства поучаствует в 22-ом заседании Межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Также Чернышенко встретится с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фалькон Эрнандесом.

Кроме того, он посетит исторические комплексы в Сантьяго-де-Куба, в том числе место захоронения главнокомандующего Фиделя Кастро и могилу национальных Героев Кубы на Кладбище Санта-Ифигения, II Восточный фронт «Франк Паис Гарсия» и Казармы Монкада.

28 марта заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что сейчас Россия и Куба представляют собой друзей и стратегических партнеров.

Он также отметил, что в настоящее время позиции Москвы и Гаваны по вопросам глобальной и региональной повестки дня близки. По словам зампреда Совбеза, диалог между партией «Единая Россия» и Коммунистической партией Кубы должен быть укреплен.

Ранее в МИД России заявили о вмешательстве США в дела Кубы.

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