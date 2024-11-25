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«Москвич» возвращается на Кубу

Автозавод «Москвич» поставит кроссоверы на Кубу до конца года

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Телеграм-канал Мэр Москвы Сергей Собянин

До конца 2024 года «Москвич» отправит 50 своих кроссоверов на Кубу. Об этом сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко по итогам встречи с заместителем премьер-министра Республики Куба Рикардо Кабрисасом.

Дмитрий Чернышенко заявил, что автомобили станут частью местного таксопарка, предоставляя кубинцам современное транспортное средство в условиях дефицита. Куба известна своими машинами американского производства 1950-х годов, которые остались в карибской стране еще со времен, когда туда ездила американская элита, поэтому в настоящее время эти же автомобили используют местные жители. Во времена СССР автомобили «Москвич» также поставлялись на остров Свободы.

До этого глава Volkswagen заявил о неминуемом закрытии заводов в Германии и увольнения рабочих для сокращения расходов на €4 млрд. Топ-менеджер отметил, что большинство сокращений рабочих мест хотят осуществлять путем увольнения или досрочного вывода людей на пенсию. Помимо этого, предлагается сократить зарплаты на 10% работникам структур Volkswagen AG, которое находится в центре текущего трудового конфликта.

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