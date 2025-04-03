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Россия продолжит добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма

Чернышенко: РФ будет добиваться исключения Кубы из списка спонсоров терроризма
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Пресс-служба Дмитрия Чернышенко

Россия будет добиваться исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма. Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе встречи с губернатором провинции Сантьяго-де-Куба Мануэлем Фальконом Эрнандесом, передает РИА Новости.

«Россия, как и прежде, будет добиваться прекращения блокады и исключения Кубы из списка стран — спонсоров терроризма», — заявил он.

Экс-президент США Джо Байден в конце своего срока решил исключить Кубу из списка государств — спонсоров терроризма, где страна находилась с 2021 года.

Однако 31 января администрация Дональда Трампа вновь ввела ограничения на финансовые операции с юридическими лицами Кубы.

Согласно этому решению, новые американские власти восстановили действие списка юрлиц, якобы «контролируемых или действующих от лица или в интересах» вооруженных сил Кубы, разведки или служб безопасности. Попадание в этот список предполагает запрет на проведение определенных финансовых операций с его фигурантами.

Таким образом, решение Байдена было отменено спустя шесть дней.

Ранее сообщалось, что блэкаут на Кубе угрожает продовольственной безопасности острова.

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