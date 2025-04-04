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Трамп призвал ФРС снизить процентные ставки и прекратить «играть в политику»

Трамп: ФРС должна снизить процентные ставки и перестать играть в политику
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Kevin Lamarque/Reuters

Федеральная резервная система США должна снизить процентные ставки, а ее руководителю Джерому Пауэллу нужно перестать «играть в политику». Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Идеальное время для председателя ФРС Джерома Пауэлла снизить процентные ставки <…> Снизьте процентные ставки, Джером, и прекратите играть в политику», — отметил глава Белого дома.

Трамп также обратил внимание на то, что инфляция в США снизилась, и «даже яйца упали на 69%».

19 марта ФРС, которая выполняет в США функции центробанка, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых. По данным регулятора, инфляция в Штатах 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.

Пауэлл в тот день заявил, что оценка вероятности рецессии в Соединенных Штатах несколько увеличилась в последнее время, однако по-прежнему остается сравнительно низкой. Он подчеркнул, что в ведомстве внимательно наблюдают за сигналами ослабления объективных данных. Пауэлл добавил, что ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах. Он отметил, что в ФРС видят данную ситуацию как на рынке, так и по результатам опросов потребителей и предприятий.

Ранее Трамп отказался менять яйца на муляжи.

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