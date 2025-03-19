ФРС США оставила без изменений базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, сохранила базовую процентную ставку в диапазоне 4,25-4,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

По данным данным ФРС, инфляция в США в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7%, а безработица — 4,4%.

При этом ведомство ухудшило ожидания роста американской экономики в этом году с 2,1 до 1,7%.

30 января ФРС после трех снижений сохранила ключевую ставку на уровне 4,25–4,5% годовых. Регулятор отметил, что последние данные указывают на то, что экономическая активность американцев продолжает расти уверенными темпами, зафиксирован низкий уровень безработицы в последние месяцы, условия на рынке труда стабилизировались. В то же время инфляция остается на «несколько повышенном» уровне.

Во второй половине декабря ФРС повысила прогноз инфляции (индекс PCE) в стране на 2025 год до 2,5%.

Ранее в Центробанке РФ заявили о резком снижении инфляционных ожиданий россиян.