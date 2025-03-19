В ФРС США прокомментировали вероятность рецессии в стране

Оценка вероятности рецессии в Соединенных Штатах несколько увеличилась в последнее время, однако по-прежнему остается сравнительно низкой, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк) США Джером Пауэлл. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в ведомстве внимательно наблюдают за сигналами ослабления объективных данных.

Пауэлл добавил, что ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах. Он отметил, что в ФРС видят данную ситуацию как на рынке, так и по результатам опросов потребителей и предприятий.

До этого министр торговли США Говард Латник выступил за введение таможенных пошлин, даже если это приведет к рецессии.

В то же время министр раскритиковал политику бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена и его команды в сфере экономики. Как сказал глава ведомства, угроза рецессии возникла именно из-за действий предыдущей администрации США.

Ранее американский лидер предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы решить вопрос о взаимных пошлинах.