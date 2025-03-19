Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ФРС США прокомментировали вероятность рецессии в стране

Пауэлл: вероятность рецессии в США увеличилась, но остается невысокой
close
Jacquelyn Martin/AP

Оценка вероятности рецессии в Соединенных Штатах несколько увеличилась в последнее время, однако по-прежнему остается сравнительно низкой, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС, Центробанк) США Джером Пауэлл. Об этом сообщает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что в ведомстве внимательно наблюдают за сигналами ослабления объективных данных.

Пауэлл добавил, что ужесточение импортных пошлин привело к росту инфляционных ожиданий в Соединенных Штатах. Он отметил, что в ФРС видят данную ситуацию как на рынке, так и по результатам опросов потребителей и предприятий.

До этого министр торговли США Говард Латник выступил за введение таможенных пошлин, даже если это приведет к рецессии.

В то же время министр раскритиковал политику бывшего хозяина Белого дома Джо Байдена и его команды в сфере экономики. Как сказал глава ведомства, угроза рецессии возникла именно из-за действий предыдущей администрации США.

Ранее американский лидер предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы решить вопрос о взаимных пошлинах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами