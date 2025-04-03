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Трамп отказался менять яйца на муляжи

NBC: Трамп не стал менять пасхальные яйца на муляжи, несмотря на их дефицит
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Shutterstock

Президент США Дональд Трамп отказался менять пасхальные яйца на муляжи для украшения Белого дома, несмотря на их дефицит в стране. Его слова передает телеканал NBC.

«Они говорили про Пасху: «Пожалуйста, не используйте яйца. Можете использовать пластиковые яйца?» Я говорю, что мы этого не хотим», — пояснил Трамп.

Куриные яйца используются для украшения резиденции американского президента в честь Пасхи и для традиционных игр, в том числе катания по лужайке перед резиденцией.

Ранее телеканал CBC сообщал, что пограничные службы США активно борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен на этот продукт в стране.

Таможенная и пограничная служба США представила новые данные о резком увеличении количества изъятых куриных яиц на границе. Согласно этим данным, в январе и феврале 2025 года пограничники конфисковали 3254 яйца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изъято 1508 яиц.

Ранее сообщалось, что в США начались проверки из-за роста цен на яйца.

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