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Карни заявил о готовности Канады претендовать на мировое лидерство

Премьер Карни: если США не хотят быть лидером в мире, то им станет Канада
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Evan Buhler/Reuters

Канада готова занять роль Соединенных Штатов Америки и вместо них стать лидером в мире. Об этом заявил канадский премьер-министр Марк Карни, сообщает The New York Times.

«Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, им станет Канада», — сказал политик.

По его словам, на протяжении 80 лет США играли роль мирового экономического лидера, создавали «основанные на доверии и взаимном уважении» альянсы и выступали за свободный и открытый обмен товарами и услугами, однако этот период подошел к концу. Карни назвал эту ситуацию трагедией и новой реальностью.

Премьер допустил, что может попытаться собрать «коалицию стран-единомышленников», которые ищут альтернативу США.

4 апреля сообщалось, что Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США. Карни предрек, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики. Премьер назвал американские пошлины неоправданными, необоснованными и ошибочными.

В конце марта Карни заявил, что Канада намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась. Он подчеркнул, что Оттава планирует сократить экономическую зависимость от рынка США, а также переориентирует свою торговлю на другие регионы мира. Карни добавил, что правительство Канады уже начало выстраивать независимые поставки внутри страны. Также Оттава обязалась разработать сеть поставок для автопрома и других сфер, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

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