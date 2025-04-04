Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Канаде придумали ответ на пошлины США

Guardian: Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США
close
Leah Millis/Reuters

Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Канады Макс Карни подчеркнул, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики.

«Все они неоправданны, необоснованны и, по нашему мнению, ошибочны», — подчеркнул Карни.

Пошлинами в размере 25% будут облагаться транспортные средства, которые не соответствуют соглашению о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (в Канаде это соглашение называется CUSMA, в США — USMCA).

До этого Транснациональная автомобильная корпорация Stellantis приостановила работу ряда заводов в Канаде и Мексике из-за введения пошлин США.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Все новости на тему:
«Тарифные войны» Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами