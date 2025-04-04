В Канаде придумали ответ на пошлины США

Канада планирует ввести пошлины 25% на автомобили из США. Об этом пишет The Guardian.

Премьер-министр Канады Макс Карни подчеркнул, что весь мир будет вводить ответные меры после ввода США пошлины в размере 25% на почти все товары из Канады и Мексики.

«Все они неоправданны, необоснованны и, по нашему мнению, ошибочны», — подчеркнул Карни.

Пошлинами в размере 25% будут облагаться транспортные средства, которые не соответствуют соглашению о свободной торговле между США, Канадой и Мексикой (в Канаде это соглашение называется CUSMA, в США — USMCA).

До этого Транснациональная автомобильная корпорация Stellantis приостановила работу ряда заводов в Канаде и Мексике из-за введения пошлин США.

2 апреля президент США Дональд Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Канаде стали продавать огромные ящики с пивом для анестезии от политики Трампа.