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Премьер Канады рассказал о завершении эпохи отношений с США

Премьер Канады Карни: экономика будет перестроена с учетом политики Трампа
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Evan Buhler/Reuters

Оттава намерена радикально пересмотреть свою экономическую стратегию на фоне протекционистской политики США, эпоха прежних отношений с Америкой закончилась, заявил премьер-министр Канады Марк Карни. Об этом сообщает CBC.

Он подчеркнул, что Оттава планирует сократить экономическую зависимость от рынка США, а также переориентирует свою торговлю на другие регионы мира.

Карни добавил, что правительство Канады уже начало выстраивать независимые поставки внутри страны. Также Оттава обязалась разработать сеть поставок для автопрома и других сфер, которые оказались под угрозой из-за тарифов президента США Дональда Трампа.

Накануне глава Белого дома заявил, что США вводят пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны.

Президент США добавил, что указ о введении пошлин планируется подписать сегодня, он вступит в силу с 2 апреля, а взимания начнутся уже на следующий день.

До этого сообщалось, что США могут в течение нескольких недель ввести пошлины на импорт меди.

Ранее в США сообщили об угрозе введения пошлин на товары из России.

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