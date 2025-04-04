После введения торговых пошлин в отношении почти двух сотен стран, американский лидер Дональд Трамп займется Федеральной резервной системой (ФРС) США. Такое мнение в беседе с Общественной Службой Новостей высказал декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве России Павел Селезнев.

«Либо ее национализация и подчинение, либо полнейший демонтаж», — пояснил эксперт.

Что касается пошлин, они необходимы для восстановления реального сектора экономики США. Трамп понимает, что без столь радикальных мер страну не спасти, добавил Селезнев.

2 апреля Трамп объявил о введении базовых пошлин в размере 10% на все импортные товары. Некоторые страны и объединения обложат еще более суровыми тарифами. Всего в списке — 185 государств, включая Британию, Украину и даже необитаемые острова, на которых живут только пингвины. России (как и Белоруссии) в перечне не оказалось.

Позднее стало известно, что 10 апреля Китай введет дополнительные пошлины в размере 34% на все без исключения товары производства США.

Ранее ушедшим из России автобрендам предрекли тяжелые времена из-за Трампа.