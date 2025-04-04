Ушедшим из России автобрендам предрекли тяжелые времена из-за Трампа

Японским автокомпаниям, ушедшим из России, придется трудно из-за введения импортных пошлин президентом США Дональдом Трампом на ввоз иномарок и зарубежных деталей к ним. Об этом пишет Nikkei Asia со ссылкой на отчет брокерской фирмы UBS Securities.

По прогнозам финансовых аналитиков, введение пошлин приведет к колоссальным потерям семи японских автогигантов. Они составят порядка 3,5 трлн иен ($24 млрд по курсу). Отмечается, что эти компании сильно ориентировались на американский рынок сбыта. Сильнее всего пострадает Toyota Motor, который потеряет 1,8 трлн иен ($12,3 млрд).

Одним из выходов из сложившейся ситуации может стать перенос части производств, считает аналитик UBS Кохэй Такахаси.

До этого Трамп ввел новую систему пошлин на импорт. Базовая ставка составит 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она окажется заметно выше: 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. Против РФ пошлины не вводились. По мнению опрошенных «Газетой.Ru» экономистов, новые торговые пошлины приведут к замедлению глобального экономического роста и резкому падению цен на нефть, что отразится и на России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Stellantis закрыл заводы из-за пошлин Трампа.