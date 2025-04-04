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В МИД России заявили, что Украина не планирует прекращение огня

МИД: Киев атаками на гражданских показывает, что не планирует прекращение огня
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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Власти Украины атаками на мирное население России показывают, что не планируют прекращать огонь. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

«Все эти факты говорят о том, что в планы киевской хунты не входят прекращение огня и достижение политического урегулирования конфликта», — говорится в сообщении.

Захарова добавила, что у «режима [президента Украины Владимира] Зеленского» отсутствует политическая воля к миру.

Незадолго до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что украинские беспилотные летательные аппараты нанесли удары по сельхозпредприятию в Стародубском муниципальном округе. Были повреждены здание фермы и трактор. Также ВСУ в результате удара реактивным снарядом между селами Демьянки и Азаровка Стародубского округа повредили мост, который предназначался исключительно для транспортного сообщения мирных жителей.

Кроме того, в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области во время атаки украинского ударного беспилотника был поврежден внутренний газопровод низкого давления. После атаки у многих абонентов пропало газоснабжение. Во время обстрела энергообъекта без электричества остались потребители Климовского района, добавил Богомаз.

Ранее в России подсчитали, сколько раз Украина нарушила соглашение об ударах по энергообъектам.

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Переговоры о мире на Украине
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