Нардеп Разумков: Украина не сможет вернуться к границам 1991 года военным путем

Украина не в состоянии вернуться к границам 1991 года военным путем. Об этом заявил депутат Верховной рады Дмитрий Разумков в интервью эстонской телерадиокомпании ERR.

«Я не вижу, как с помощью военной машины вернуть территории в границах 1991 года <…> Военным путем это сделать невозможно», — отметил он.

Разумков обратил внимание на то, что в настоящее время «долгосрочная остановка» конфликта является наиболее реалистичным вариантом развития событий.

Накануне украинский президент Владимир Зеленский отметил готовность Украины пойти на «компромисс» по вопросу перешедших России территорий. Он отказался признавать земли российскими, но допустил, что их «возвращение» может произойти «со временем дипломатическим путем».

До этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил, что Украина могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы украинские власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы. Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда власти Украины обманывают, они проигрывают.

Ранее в ВСУ усомнились в необходимости возвращать границы 1991 года.