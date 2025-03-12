Лавров: Украина осталась бы в границах 1991 года, если бы шла на сотрудничество

Украина могла бы сохранить границы 1991 года без Крыма и части Донбасса, если бы украинские власти шли на сотрудничество и реализовывали собственные инициативы. Об этом в интервью американским блогерам Эндрю Наполитано, Ларри Джонсону и Марио Науфалу заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают», — заявил он.

До этого в ходе беседы Лавров заявил, что присутствие войск стран — членов НАТО на территории Украины под любым флагом и в любом качестве является угрозой для России. Он добавил, что российская сторона не примет присутствие НАТО на украинской территории «ни при каких условиях».

Помимо этого, Лавров подчеркнул, что слова о том, что ничего на Украине не должно происходить без участия Киева, противоречат тому, что сейчас все делается «против России без России».

Ранее Лавров заявил о нежелании Трампа предоставлять гарантии безопасности Украине.