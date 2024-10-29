Никто на Украине не знает, как выйти к границам 1991 года, в связи с чем такой пункт отсутствует в «плане победы» Владимира Зеленского. Об этом заявил комбат 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Кухарчук, передает «Страна.ua».

Он также усомнился в необходимости возвращать границы 1991 года.

«Любая война идет не за территории, она идет за людей. Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, нет ни у кого ответа на вопрос, как вернуть потерянные территории», — заявил Кухарчук.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что границы страны после завершения боевых действий зависят от различных факторов, однако юридически признавать потерю территорий Киев не станет.

16 октября советник офиса президента Украины Михаил Подоляк говорил, что так называемый мирный план Зеленского предполагает не освобождение территорий военным путем, а принуждение Москвы самой вывести войска на границы 1991 года.

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